Albstadt Jetzt geht’s dagegen

Gewusst haben es die Laufener am Ende des Tunnels, die Lautlinger und die Ebinger Anwohner der Bundesstraße 463, die Bewohner der Langwatte, der Schiller- und der Truchtelfinger Straße, Hausbesitzer und Mieter entlang der Sigmaringer Straße, die Truchtelfinger an der Konrad-Adener-Straße und die Tailfinger in der Hechinger, der Goethe- und der Neuweiler Straße schon lange: Sie bekommen mehr Verkehrslärm ab, als ihrer Gesundheit lieb sein kann. Dass manche Raser – vor allem nachts – weit über 100 Kilometer pro Stunde auf den Asphalt legen, wie Baubürgermeister Udo Hollauer berichtet, schlägt dem Fass allerdings den Boden aus. Die Rücksichtslosigkeit solcher Menschen, die innerorts derart aufs Gaspedal treten, ist nun wahrlich kaum mehr zu überbieten. Ein solches Tempo erreicht nicht, wer gedankenverloren durch die Gegend fährt und verträumt in die Nacht blickt, anstatt seinen Tachometer im Auge zu haben, wie es uns wohl allen schon mal passiert ist. Mit über 100 durch die Stadt – das zeugt von einem Selbstwertgefühl, das durch das Erzeugen von Lärm aufpoliert werden muss, weil es keine natürlichen Nahrungsquellen findet. Wer es nötig hat, sich durch einen heulenden Motor und quietschende Reifen zu profilieren, ist – nennen wir’s mal deutlich beim Namen – doch ein ziemlich armseliger Tropf. Dass es davon den einen oder anderen gibt in diesem Land und eben auch in Albstadt: Die Messungen, die Basis des Lärmaktionsplanes sind, belegen es zur Genüge.

Doch sobald er wirksam wird, geht’s dagegen: Die Stadtverwaltung hat bereits angekündigt, dass sie an mehreren Hauptachsen nachts nur noch 30 Kilometer pro Stunde erlauben will – und entsprechend kontrollieren. 680 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot – das wird dann der Preis sein für Tempoverstöße jenseits der Hunderter-Marke. Mit einem wunderbaren Nebeneffekt: Den allzu eiligen Zeitgenossen fällt das Verdienst zu, den Öffentlichen Personennahverkehr zu subventionieren.

Alle, die sich bisher schon an die Tempolimits im Stadtgebiet gehalten haben, dürfen sich übrigens bei den Rasern bedanken, deren Verhalten uns künftig die nächtlichen Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsachsen beschert. Anstatt im dritten Gang gemächlich und doch zügig von A nach B zu kommen, müssen auch sie im zweiten Gang durch die Stadt tuckern, obwohl sie nichts dazu beigetragen haben, dass der Lärmaktionsplan notwendig geworden ist.