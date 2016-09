Albstadt Jetzt geht die Arbeit erst richtig los

Danach müssen die Karten-Grundlagen gelegt und die Böden bewertet werden, ehe die Ergebnisse öffentlich bekannt gemacht werden. "Erst im Anschluss geht es an die Wege- und Gewäserplanung", bei der rund 40 Träger öffentlicher Belange ein Wörtchen mitzureden haben, wie Riehle erklärt. Schließlich lässt sie das komplette Gebiet – 1500 Hektar im Ganzen – neu vermessen. Dass es in diesem Gebiet 750 Eigentümer gebe, sage alles über die Struktur aus, so Wagner. Im Klartext: Zwei Hektar pro Eigentümer – da geht es kleinteilig zu.

Daher gehört es zu den wichtigsten Zielen des Verfahrens, Flächen zu besser bewirtschaftbaren Einheiten zusammen zu legen und das Wegenetz so zu strukturieren, dass alle Grundstücke eine öffentliche Zufahrt haben – bei 3000 von 3800 sei das derzeit nicht der Fall, so Riehle. 12,7 Kilometer lang sind die Wege, die sich die Landwirte – an einem Wegekonzept haben sie bereits mitgewirkt – asphaltiert wünschen. Darüber hinaus wird es Schotter-, aber auch weiterhin Graswege geben.

Solide Wege für immer größere Maschinen

Angesichts der modernen, schweren Maschinen seien viele Wege aktuell in schlechtem Zustand, erklärt Wagner, "und für die Stadt wäre es eine enorme finanzielle Herausforderung, sie zu sanieren", koste doch jeder Kilometer Asphaltweg 150 000 bis 200 000 Euro. Doch die Zuschüsse fließen reichlich für das insgesamt gut drei Millionen Euro teure Verfahren, und so hat sich die Stadt bereit erklärt, jene rund 770 000 Euro zu übernehmen, die normalerweise an der Teilnehmergemeinschaft hängen blieben.

Warum so großzügig? "Zum einen ist die Stadt der größte Grundstücksbesitzer", betont Hollauer, und zum anderen sei dies ein Zugeständnis an die Landwirte, von denen längst nicht alle eine Flurneuordnung begrüßt hatten. Eine Liste mit fast 700 Unterschriften – davon nur 100 von Grundstückseigentümern – seit eingegangen, berichtet Wagner. Der Widerstand hat Susanne Riehle das Leben nicht gerade erleichtert: Intensive Vorarbeit, Bürgerbeteiligung und Workshops hatte sie geleistet respektive organisiert, was ihr gestern das einhellige Lob Hollauers, Wagners und Karl Wolfs einbrachte – er ist Leiter der Hauptverwaltung im Landratsamt und damit zuständig für die Flurneuordnung im Zollernalbkreis.

Die Landwirte und die Neuordnung der von ihnen bewirtschafteten Grundstücke stehen zwar im Mittelpunkt des Verfahrens, doch auch der Naturschutz, die Landschaftsentwicklung, kommunale und touristische Belange spielten eine wichtige Rolle, betont Wagner. "Und die Rechtssicherheit" – die sei bei manchem Grundstück derzeit nicht mehr gegeben.

Der Ausgleich muss wertgleich sein

"Oberster Grundsatz ist: Jeder Teilnehmer muss einen wertgleichen Ausgleich bekommen", betont der Abteilungsdirektor, was nicht heiße: "Fläche gegen Fläche eins zu eins", fügt Hollauer hinzu. Denn auch die Qualität des Bodens und die Lage flössen in die Bewertung mit ein.

Für Biobauern eine Lösung zu finden – sie können konventionell bewirtschaftete Flächen erst nach einer mehrjährigen Umstellungszeit nutzen – werde gelingen, da ist Susanne Riehle zuversichtlich. "Jeder Teilnehmer wird angehört", berichtet Wagner. "Zwar gibt es keine Garantie, dass alle Wünsche berücksichtigt werden können, aber es wird versucht."