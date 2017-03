Albstadt Jenseits von Lahmacun & Co

Albstadt-Tailfingen. Fastfood wie Döner, Lahmacun & Co. sind das Rückgrat der türkischen Küche? "Völliger Quatsch", weiß Köchin Betül Gülec. Die Deutsch-Türkin organisiert neuerdings gemeinsam mit den erfahrenen Köchinnen Hediye Genc und Nigar Simsek türkische Kochkurse in Albstadt. Hediye Genc, die schon Erfahrung mit ähnlichen Kursen in Hechingen gesammelt hat, teilt die sieben Teilnehmerinnen und mich per Losverfahren in drei Gruppen ein: Gruppe eins kümmert sich um die Vorspeise – ­die traditionelle Linsensuppe. Meine Gruppe ist für den Hauptgang zuständig: Raffinierte, mit Käse und Tomaten überbackene Hackfleischrouladen, gewickelt in Auberginen- und Zucchinischeiben. Dass ich der einzige Mann im Kochkurs bin, der auch aktiv mitkocht, scheint niemanden zu stören – im Gegenteil.

In der türkischen Küche wird alles gebraten

"Meine" Köchin Nigar Simsek erklärt mir, dass man die in Scheiben geschnittenen Zucchini und Auberginen zuerst in Zitronenwasser einlegt, bevor man sie abtupft und in der Pfanne anbrät. In der türkischen Küche scheint wirklich alles gebraten zu werden –­ vom Gemüse über den Reis bis zum Fleisch. Die Kalorien unseres Menüs sollte man wohl besser nicht zu zählen anfangen – aber wie das duftet! An den Gesichtern meiner Küchenkolleginnen kann ich ablesen, dass nicht nur mir schon beim Kochen das Wasser im Mund zusammenläuft. Zwischendurch schaue ich mal rüber zur Vorspeisengruppe: Betül Gülec zeigt den Teilnehmerinnen dort, wie man den Karotten und Linsen in der Suppe mit dem Pürierstab zu Leibe rückt. Auf dem Rückweg erhasche ich einen Blick auf die dritte Gruppe mit der Nachspeise: "Lokma", süße Bälle aus Hefeteig, sieden in Öl. Anschließend, erläutert Köchin Hediye Genc, werden sie kurz in den selbst gemachten Sirup getaucht.