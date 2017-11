Albstadt Jeder weist sich aus

Die Ableser sind werktags von 8 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 19 Uhr unterwegs und werden sich unaufgefordert ausweisen, teilen die Albstadtwerke mit, die alle Netzkunden – auch fremdversorgte Kunden – bitten, einen einfachen Zugang zu den Zählern zu ermöglichen.

Treffen sie mehrmals niemanden an, hinterlassen sie Selbstablesekarten – auch in leer stehenden Wohnungen. Sie sind ausgefüllt zurückzuschicken, um Schätzungen zu vermeiden. Zählerstände können auch telefonisch unter 07432/160-42 20, per Fax unter der Nummer07432/160-42 01, per E-Mail unter der Adresse info@ albstadtwerke.de sowie auf der Internetseite www.albstadtwerke.de/ formularcenter angegeben werden. Die Ableser lesen auch für die Partner der Albstadtwerke, die Energie- und Wasserversorgung Bitz, die Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen, die Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen sowie die Wasserversorgung Stetten a.k.M., ab.