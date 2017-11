Albstadt Jede Menge Freude!

Wenn Sie jetzt Online-Shopping im Sinn haben: Vergessen Sie’s gleich wieder. Schließlich kommt Weihnachten – auch in diesem Jahr – nicht unerwarteter als sonst, und somit besteht trotz geschlossener Geschäfte am Heiligen Abend kein Grund, auf den letzten Drücker ans Schenken zu denken. Vielmehr hat der 24. Dezember diesmal endlich die Chance, ein Tag zum Runterkommen zu werden, an dem wir den Baum schmücken und uns auf die Bescherung freuen können – hoffentlich ohne dass draußen noch die Paketdienste durch die Straßen rasen. Übrigens auch für die vielen Verkäuferinnen in den Einzelhandelsgeschäften, die dank des günstigen Wochentags auch mal Zeit haben, das Christfest in Ruhe vorzubereiten.

Ein paar Einzelhändlerinnen in Albstadt haben, ganz nebenbei bemerkt, eine tolle Idee, wie jeder mit einer Investition gleich mehrfach Freude schenken kann – und haben das auf ein Plakat gedruckt. Es geht ganz einfach: Einkaufen vor Ort lautet das Geheimnis. Die Ladenbesitzer freuen sich, weil sie schließlich von den Kunden vor Ort leben. Die Stadt freut sich, weil sie Gewerbesteuern bekommt, die der Gemeinderat in seiner Dezembersitzung für Investitionen in Schulen und Kindergärten, Straßen und Infrastruktur verplanen kann. Das Arbeitsamt freut sich, weil es weniger Arbeit hat, wenn viele Verkäuferinnen und Verkäufer Arbeit haben. Die Umwelt freut sich, weil dann nicht so viele Paketautos Abgase in die Luft blasen und mit den Geschenken auch noch Unmengen Verpackungsmüll mitliefern müssen. Die Beschenkten freuen sich, weil sie ihn – falls der neue Pullover doch zu groß sein sollte – gleich umtauschen können. Und die Käufer selbst können sich erst recht freuen, wenn sie wissen, dass sie qualifiziert beraten wurden und gute Qualität verschenken.

Eitel Freude also? Nicht bei allen, denn einige Einzelhändler und Gastronomen sehen ein Damoklesschwert nahen: Die Umstellung der Parkierungsordnung im Ebinger Hufeisen. Sie befürchten, dass die Kunden und Gäste wegbleiben werden, wenn im nächsten Jahr das Hufeisen den Autos der Anwohner vorbehalten bleibt, während Kurzzeitparker dann deren bisherige Parkplätze zur Verfügung stehen: am Rande des Hufeisens und somit 100, 200, manche sogar 300 Meter von den bisherigen entfernt. Abgesehen davon, dass mitten in der Stadt die wohl schönste Tiefgarage der Region – mit einer Stunde freier Parkzeit – bisher längst nicht ausgelastet ist: Der Jahreswechsel naht, und damit auch der Tag, an dem so viele sich immer wieder vornehmen, sich ein bisschen mehr zu bewegen und ein bisschen mehr für ihre Gesundheit zu tun. Noch ein guter Grund, in Albstadt einzukaufen!