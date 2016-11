Albstadt-Ebingen. "Schwebende Riefen, bebende Tiefen" lautet das Motto des Konzerts zum 125. Geburtstag von Otto Dix, das Uli Johannes Kieckbusch am Klavier und Günter Baby Sommer am Schlagzeug am Freitag, 2. Dezember, ab 19.30 Uhr im Kunstmuseum der Stadt Albstadt geben. Der 1943 in Dresden geborene Schlagzeuger und Perkussionist Günter Baby Sommer wurde Ende Oktober zur "European Jazz Legend 2016" gewählt und gehörte zu den prägenden Kräften in der Jazzszene der DDR. Das Zusammentreffen mit Uli Johannes Kieckbusch führt zu einem spannungsgeladenen Klangerlebnis, angesiedelt zwischen Jazz, Improvisation und Neuer Musik. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Galerieverein Albstadt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro, für Schüler, Studenten und Mitglieder des Galerievereins zwölf Euro.