Albstadt Jahrzehntelange Treue

Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zollernalb-Klinikums Albstadt feiern ihr 25-jähriges: Pflegedienstleiterin Elke Graf-Schenk, Alexander Kopf, Zentral-OP, Stephanie Dietrich, EDV, Physiotherapeutin Sabine Tommerdich, Beate Krämer von der Information, Jaffar Ahmadi-Hadad-Gilani vom Hol- und Bringdienst, Maria Golombek vom Küchenteam, Petra Roth und Heidrun Durigon, Station 1 AB. Barbara Bitzer vom Archiv arbeitet bereits seit 40 Jahren am Klinikum in Albstadt. Trude Frank, Anästhesie, Rosemarie Schmidt und Thomas Nölke, Innere Funktionsdiagnostik, wurden nach langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Im Rahmen einer Feierstunde und im Beisein des kommissarischen Geschäftsführers Manfred Heinzler, des Fachbereichsleiters Personal Hubert Kienzle, der Pflegedienstleiterin Elke Graf-Schenk und des Betriebsratsvorsitzenden Frank Hipp würdigte Harald Fechter die Verdienste der Beschäftigten. "Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber jahrzehntelang die Treue halten. Dafür gebührt Ihnen unser herzlicher Dank", erklärte der Fachbereichsleiter für Infrastruktur zu Beginn der Feier. Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit seien unverzichtbar bei der Patientenversorgung, die die Geehrten im Klinikum jahrelang geleistet hätten.