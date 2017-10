Einen Ausflug auf den Feldberg hat der Jahrgang 1964 unternommen. Erste Stationen waren nach einer Fahrt mit der Bergbahn Bismarckdenkmal und Feldbergturm; von dort wanderte eine Gruppe weiter zum Gipfel, zum Feldsee und hinauf nach Seebuck. Übernachtet wurde in Feldberg; auf der Heimfahrt wurden anderntags Zwischenstopps am Titisee und am Neckarursprung im Schwenninger Moos eingelegt. Eine Einkehr setzte den Schlusspunkt.