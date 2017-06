Einen Ausflug an den Illmensee hat der Jahrgang 1939 aus Ebingen, Lautlingen und Margrethausen unternommen. 26 der 39 Jahrgänger machten einen Spaziergang am See, einige umrundeten ihn sogar; die übrigen 13 erstiegen den Höchsten. Im Höhengasthof und Hotel Höchsten trafen beide Gruppen wieder zusammen und aßen zu Mittag. Danach begaben sie sich auf den Mundartweg und genossen die Aussicht auf den Bodensee; anschließend fuhren sie zu den Zieflinger Seen und ließen sich dort Eis und Kaffee schmecken – und einige von ihnen auch karibische Drinks. Bestens gelaunt traten sie dann die Heimreise an. Foto: Sauter