Der Jahrgang 1939 aus Truchtelfingen hat seiner Altersgenossin Edith in Vöhringen einen Besuch abgestattet und zuvor den 246 Meter hohen Thyssenturm bei Rottweil besichtigt, in dem die Firma eine neue Generation von Aufzügen testet. Es folgte eine gemütliche Zusammenkunft in der "Linde" in Sulz-Bergfelden, bei der man naturgemäß in Erinnerungen schwelgte. Foto: Briel