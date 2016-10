Albstadt Ist auch Futterneid im Spiel?

Albstadt-Burgfelden. Mehr als ein Dutzend Mitglieder der Initiative waren gestern Jürgen Maiers Einladung nach Burgfelden gefolgt und nahmen dort den Gastronomiestandort in spe – es handelt es sich um den derzeitigen Bolzplatz hinterm Wanderparkplatz – in Augenschein. Dort rekapitulierten sie die bisherige, eher unglückliche Geschichte des Projekts Vesperhütte und versuchten zu verstehen, warum es nicht vorankommen will.

Ganz einfach ist das nicht. Vor fünf Jahren hatte Jürgen Maier angesichts steigender Zahlen von Wanderern und Loipengängern den Plan gefasst, am Rande von Burgfelden eine kleine Gaststätte zur Verköstigung auswärtiger Gäste zu bauen. Zuerst hatte er die Heersbergseite im Auge, doch dann disponierte er um und entschied sich für das Nordende von Burgfelden, genauer: für das an den Parkplatz angrenzende Areal, auf dem derzeit ein Schuppen – Ortsvorsteher Hubert Reinauer nennt ihn "unsere Turnhalle" – und zwei Fußballtore stehen. Strategisch gesehen ist der Platz erste Wahl: Hier beginnt der Traufgang "Felsenmeersteig".

Maier hatte sich die Sache etwas zu einfach vorgestellt. Die Stadt Albstadt war aufgeschlossen, aber die Baugenehmigung bedurfte der Zustimmung des Regierungspräsidium, und dort gab man sich reserviert, als man das Wort "Außenbereich" vernahm, und noch reservierter, als man hörte, dass diese "Vesperhütte" nicht die einzige in Albstadt bleiben sollte. "Verständlich", meinte dazu gestern Albstadts Baubürgermeister Udo Hollauer, der den Gästen den Sachstand erläuterte. "Gegen Wildwuchs hätten wir auch etwas." Die Stadt versprach, ein "Vesperhüttenkonzept" vorzulegen, das die Bedenken zerstreuen sollte.