Albstadt Irrsinnige Misswirtschaft

Die Steuereinnahmen des Staates aus Kfz- und Mineralölsteuer werden zweckentfremdet. Als Auditor bin ich viel unterwegs, dementsprechend zahle ich viele Steuern, auch für die Erhaltung der Infrastruktur. Früher benötigte ich von Albstadt nach Köln 4,5 Stunden, heute mit Baustellen, Umleitungen und Staus sechs Stunden. Leider kann ich diese Mehraufwendungen den Kunden nicht in Rechnung stellen. Die Bahn ist keine ernsthafte Alternative für mich. Nun muss ich erfahren, dass Mütter auf Verdienstausfall klagen können, weil sie keinen Kita-Platz erhalten haben. Kann ich jetzt auch wegen der schlechten Infrastruktur klagen? Treibstoffen müssen gesetzlich verordnet "Biokraftstoffe" beigemischt werden. Ein großer Anteil davon ist Palmöl, für dessen Gewinnung Regenwälder abgeholzt und damit ganze Ökosysteme vernichtet werden. Mit Mineralwasser befüllte Pet-Flaschen unterliegen dem Pfandsystem – identische Flaschen, die mit Fruchtsaft befüllt sind, dagegen nicht. Das ist weder logisch noch sinnvoll. Aber was unser Staat einmal beschlossen hat, das bleibt so – von der Sektsteuer bis zum Solidaritätszuschlag. Ich kann nicht verstehen, wie unser Staat Milliarden Euro an Steuergeldern für solche Projekte verpulvern kann – etwas mehr Pragmatismus wäre angebracht.