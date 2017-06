Albstadt Irgendwie traurig

Sein Jahresbericht verrät allerdings noch viel mehr. Zum Beispiel, wie viel die Stadt einnimmt. Etwa durch Vergnügungssteuer. Das ist jene Abgabe, die wir Bürger dem Wortsinn nach zahlen müssen auf Ausgaben, die uns Vergnügen bereiten. Wer seinen Spaß im "badkap" oder im "naturfreibad" in Tailfingen hat, zahlt sie allerdings nicht. Ebenso wenig derjenige, der im "Tropi" oder im "Moneypenny" das Tanzbein schwingt. Vergnügungssteuer zahlen jene, die in Spielhallen ihren Feierabend – oder den ganzen Tag – verbringen, um ihr sauer verdientes Geld – oder Geld, das sie nicht haben – in Spielautomaten zu werfen. Und in den allermeisten Fällen nie mehr wiedersehen. Zwei Millionen Euro mehr als 2011 waren es 2015. So weit reicht der Rechenschaftsbericht von Gerhard Kleiner, den zu lesen in diesem Kapitel kein Vergnügen ist – und somit steuerfrei.