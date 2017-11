Albstadt Interviews und Theater im Angebot

Albstadt/Reutlingen. Das Bibelzitat "Gib nicht auf, das zu tun, was vortrefflich ist!" ist das Motto der Tagung von Jehovas Zeugen gewesen, bei der sich 865 Gläubige unter anderem aus Albstadt beteiligt haben. Dabei wurde in Form von Ansprachen, Interviews und gespielten Alltagsszenen untersucht, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein, und wie man in modernen Zeiten an moralischen Grundwerten festhält.