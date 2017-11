Der Internationale Frauentreff Albstadt hat bei seinem Fest der Kulturen im Juni einen Erlös von 1800 Euro erzielt und jeweils 900 Euro der Gerstetter Stiftung "Sabab Lou" und der Albstädter Michael-Günther-Stiftung gespendet. "Sabab Lou" fördert Agrarprojekte in Westafrika und hilft Frauen in Ghana und Gambia, sich selbstständig ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft zu verdienen. Die Michael-Günther-Stiftung unterstützt das Kinderheim "Jardin del Eden", in dem ehemalige Straßenkindern eine Schulbildung erhalten. Das Bild entstand bei der Spendenübergabe an Rainer Günther und an Frieder Keller-Bauer von "Sabab Lou". Foto: Maslum