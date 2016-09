Albstadt Infoabend zur Ortsumfahrung

Albstadt-Lautlingen. Das Planungsteam des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) lädt zum Infoabend am Freitag, 16. September, ab 19 Uhr in die Festhalle ein. Einlass ist ab 18 Uhr. Dort informiert es über den Planungsstand und die weiteren Planungsschritte in Sachen Ortsumfahrung. Bürger haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Mitarbeitern in einen Dialog zu treten. Ziel der geplanten Ortsumfahrung ist die Verkehrsentlastung. Derzeit erarbeitet das RP die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren.