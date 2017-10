Albstadt In Reichweite statt im Ruhestand

Albstadt-Truchtelfingen (sc). Heiter ging es zu am Gemeindenachmittag für "(Un-)Ruheständler", zu dem die Kirchengemeinden in Truchtelfingen – evangelische und katholische eingeladen hatten. Die Kirchengemeinderatsvorsitzende Adelheid Streich konstatierte in ihrer Begrüßungsansprache, dass bei vielen Menschen das angefügte "i. R." nicht für "im Ruhestand" stehe, sondern für "in Reichweite", hielten doch Kinder und Enkel allerhand Aufgaben parat. Auch das ökumenische Projekt "Mittagessen in Gemeinschaft" werde in Truchtelfingen vorwiegend von Unruheständlern auf die Beine gestellt.