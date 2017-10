Albstadt In Lautlingen geht es wieder mal "dronter ond drieber"

Albstadt-Lautlingen. Zweimal ist am Wochenende die Lautlinger Festhalle ausverkauft gewesen, als es hieß: "Das Vinzentinische Theater lädt ein!". Am Samstagabend und am Sonntagnachmittag setzen nicht nur Lautlinger Bürger, sondern auch Senioren aus den Pflegeheimen sowie Ehrengäste ihre Zwerchfelle ernsten Strapazen aus.