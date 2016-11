Albstadt In der Jugendarbeit tut sich was

Albstadt-Ebingen. Beim jüngsten Treffen der Albstädter IG-Metall-Senioren hat IGM-Jugendsekretär Dejan Wick über die aktuelle Jugendarbeit seiner Geschäftsstelle berichtet. Seit diesem Jahr, so Wick, gebe es wieder einen aktiven Jugendausschuss mit einem harten Kern von zehn Auszubildenen. Derzeit würden in den Betrieben – in etwa 50 größeren Firmen im Geschäftsstellenbereich gibt es Jugendausbildungsvertretungen – die Jugendvertreter neu gewählt, und daher bestehe erhöhter Schulungsbedarf in Sachen Tarif- und Betriebspolitik, Gesellschafts- und Organisationspolitik. In manchen Betrieben würden gesetzliche und tarifliche Bestimmungen nicht eingehal-ten; einschlägige Themen seien Überstunden für Azubis, unzulässige Akkordarbeit oder Schichtmodelle. Wer hier Kontrollfunktionen wahr- nehmen wolle, müsse etwas Ahnung von der Materie haben.