Albstadt In der Festhalle dreht sich alles rund um Artikel fürs Kind

Am Freitag, 17. März, von 16 bis 19 Uhr können saubere und gut erhaltene Artikel abgegeben werden: Bekleidung für Frühjahr und Sommer bis Größe 176, maximal drei Paar Schuhe pro Anbieter, funktionstüchtige und vollständige Spielwaren, Kinderfahrzeuge, Kinderbücher und alles rund ums Kind. Nicht angenommen werden fleckige und beschädigte Kleidung sowie Plüschtiere und Werbeartikel, Unterwäsche und Strumpfhosen, ausgenommen neu und in Originalverpackung, und Baby-Bodies. Autositze und Babyschalen werden nur angenommen, wenn sie der ECE-Norm R44, Version 03 und 04, entsprechen und unfallfrei sind. Mehrteilige Artikel müssen zusammengenäht werden. Pro Anbieter werden nicht mehr als 65 Artikel angenommen. Wer selbst auszeichnen will, kann im Internet unter kinderboerse-onstmettingen @t-online.de ein Infoblatt sowie eine Anbieternummer anfordern. Somit entfallen längere Wartezeiten bei der Annahme. Nach der Börse werden die nicht verkauften Artikel vom Anbieter rücksortiert und können am Samstag, 18. März, von 15 bis 16 Uhr abgeholt werden. Im Foyer werden Kaffee und Kuchen, Butterbrezeln, Wurstweckle und Getränke angeboten. Der Reinerlös der Börse sowie des Kuchenbuffets wird wie immer einem sozialen Zweck, speziell für Kinder, zugeführt. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte unter Telefon 07432/22 02 68 bei Simone Gekeler.