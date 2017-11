Albstadt In der Anderswelt

Autor Christian von Aster entführte sie in das Reich der Zwerge, Kobolde und Gnome, in das Reich der Elfen und Trolle. Sogar Kulturamtsleiter Martin Roscher hatte sich diese besondere Lesung nicht entgehen lassen wollen, obwohl die Albstädter Literaturtage über 60 Veranstaltungen bieten.

Beteiligt an der Entstehung des außergewöhnlichen Buches ist auch Holger Much, der das "Koboltikum" mit wundervollen Fabelwesen illustriert hat, so dass man sich diese "Anderswelt", in die von Aster und Much hin und wieder abtauchen, sehr gut vorstellen kann.

Ein Höhepunkt war der freie Vortrag des langen Gedichtes "der Koboldfürst", das Christian von Aster vor 20 Jahren geschrieben hatte, um eine Frau zu beeindrucken. Nun beeindruckte er damit die Zuhörer. Mit viel trockenem Humor, Redegewandtheit und reichlich Fantasie lässt der Autor aus Leipzig fremde Welten entstehen. Was er verfasst, ist Lyrik auf höchstem Niveau – weit weg von einfachen Paarreimen, wie sie in der Fasnet verwendet werden. Wäre plötzlich ein leibhaftiger Kobold im Café erschienen – man hätte sich nicht gewundert. Zumal am Vorabend, als von Aster gemeinsam mit seinem "Riesen" anreiste, Nebel über Albstadt aufgezogen war.