Albstadt In den Werken schwingt Musik

Albstadt-Tailfingen. Die Einführung übernimmt Manfred Maier aus Oberdigisheim, für den musikalischen Rahmen sorgt Akkordeon-Spieler Joachim Sklenar aus Horb.

Wie es in einer Mitteilung heißt, sei Claus Reichert-Böhme kein Unbekannter in der Kunstszene der Region. In den Bildern schwingt so etwas wie Musik. Dabei galt er schon immer als einer der leisen, feinen, fast stillen Akteure, seine Bilderwelt war und ist meditativ, fast poetisch.

Seit er in Rente ist, kann sich Reichert-Böhme ganz dem künstlerischen Tun widmen. Das drückt sich in einer Flut an Exponaten aus. Die Motive sind weiterhin ungegenständlich. Reichert-Böhme arbeitet in unterschiedlichen Techniken, stellt Malerei neben Skulpturen und Installationen. Von Strömungen des Kunstmarktes lässt er sich nicht beeinflussen.