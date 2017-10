Albstadt Impulse für ein gesundes und möglichst langes Leben

Im kargen Alltag des Urmenschen wäre die mit Sport einhergehende Energieverschwendung ein tödlicher Luxus gewesen. Doch anders als seine Vorfahren, die sich Tag für Tag kilometerweit durchs Gelände schleppten, verbringt der moderne Mensch seinen Alltageher eher sitzend. Genetisch ist er dafür aber schlecht ausgerüstet; Zivilisationskrankheiten sind die Folge. Dagegen hilft vor allem eines: Bewegung, die zum Erhalt der Gesundheit beiträgt. Viele Studien zeigen, dass Gesundheit und Fitness die zentralen Motive im Freizeit- und Breitensport darstellen. Die Möglichkeiten für Menschen und die Motive, sich zu bewegen, sind fast grenzenlos. Wer mehr Bewegung in sein Leben bringt, ist nicht nur glücklicher, sondern erhöht auch seine Lebenserwartung und verzögert oder verhindert Krankheiten. Darüber hinaus profitieren Kraft und Ausdauer, die körperliche und geistige Fitness werden gesteigert. Wichtig ist, dass die gewählte Bewegungsart Spaß macht und körperlich noch möglich ist.

Für die Veranstaltung am 9. Oktober hat Organisatorin Dorothee Hummel-Wagner den Direktor des Instituts für Sportwissenschaft und Leiter des Arbeitsbereichs "Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports" an der Eberhard Karls Universität Tübingen, Ansgar Thiel, als Referenten gewonnen. Thiel hat mittlerweile mehr als 180 Artikel in Journalen, Sammelbänden und Handbüchern als Autor und Ko-Autor veröffentlicht; darüber hinaus war er Herausgeber und Mitherausgeber von mehreren Sammelbänden in den Bereichen Sport- und Gesundheitssoziologie sowie Bildungsforschung. Seit 2014 ist er Editor-in-chief des European Journal for Sport and Society und Mitglied im Wissenschaftsforum des Württembergischen Landessportbundes.

Und sein Thema? "Best ager – warum körperliche Aktivität und Sport gerade für Erwachsene im mittleren Lebensalter so wichtig ist", lautet der Titel des Vortrags, in dem er auf unterhaltsame Weise darlegt, warum Sport und körperliche Aktivität als Mittel zur Bewältigung von Erkrankungen und zum Erhalt von Mobilität und Autonomie wesentlich sind.