Albstadt Immer wieder kommt Neues ans Licht

Sogar die Nudelmaschine kommt zum Einsatz

Nicole Galubovic liebt es präzise und findet selbst da, wo sie viel Raum für Organisches lässt, immer wieder zu geometrischer Klarheit. Zudem gelingt es ihr mit Ei-Tempera, skurrile Welten auf die Leinwand zu bringen, in denen jeder Betrachter etwas für sich entdecken kann. Derzeit faszinieren sie Techniken wie Schichten, Wischen, Kratzen – weil dadurch immer wieder Neues ans Licht kommt. Ähnlich geht es Rolf Jahnke, der mit Karton und Farbe arbeitet – und mit einer Nudelmaschine. Eine Technik, die wie bei alten, abgeblätterten Fresken ganz eigenwillige Motive zu Tage fördert.

Einen besonders persönlichen Bezug hat Renate Kielinger zum Motto hergestellt: "Verwoben" ist sie in Liebe beim Abschied zu ihrem sterbenden Mann, im Bild "Verschoben" geht er hinüber in eine unbekannte Welt, welche die Künstlerin als den Himmel andeutet, und in "Verlockt" findet sie selbst wieder ein Stück Himmel auf Erden. Eindrucksvoll sind außerdem ihre Skulpturen in mal weichen, mal kantigen Formen, sowie ihre Gemälde, auf denen Bären und Wölfe mehr als nur Symbolkraft besitzen.

Wow-Effekte lösen die Skulpturen von Brigitte Stein bei den Betrachtern aus, gibt sie ihnen doch nicht nur ganz besonders ausdrucksstarke Gesichter, sondern rückt sie auch in originelle Kontexte. So sitzt die Mutter der Tochter buchstäblich im Genick, der Vater – noch in seinen eigenen Ketten gefangen – lastet auf dem Sohn. Dass Stein technische Meisterschaft mit hoher Symbolkraft und viel Fantasie verbindet, macht ihre Kreationen, unter denen auch Malereien und Textilkunst sind, so unverwechselbar.

Erna Wolff zeigt ebenfalls Skulpturen, allerdings nicht aus Ton, sondern aus Speckstein, etwa die zwei Menschen in "Zuneigung", die – je nach Blickwinkel – zur Einheit werden. Frech und ein bisschen frivol: der kleine Torso, der an die Venus von Willendorf erinnert, und die gesichtslose Nackte, die sich keusch wegdreht und unter einem Sonnenhut versteckt.

So vielseitig wie die Ausstellung sind auch die Beiträge von Michael Wendel, dem Neunten im Bunde der Künstler. Er zeigt den Menschen in Extremsituationen mit schreiend buntem Gesicht in grobem Pinselstrich und – gleich gegenüber – leicht, tänzerisch, abstrakt und in warmes Orange gehüllt, die Farbe der fast perfekten Aura. Außerdem hat Wendel seine Lieblingsjeans bemalt und stellt sie aus – und die hat auch jede Menge zum Thema "Verlockt" zu sagen.