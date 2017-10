Albstadt Immer mehr Pflanzen und Insekten sind vom Aussterben bedroht

Die Märchenerzählerin Sigrid Maute entführte die Kinder in ihrem Märchenzelt mittels ihrer Klangkugel in ferne Länder: von Spanien bis nach Armenien. Zum Abschluss bot sie eine Märchenstunde für Erwachsene an.

Es gab auch ernste Themen beim Fest: So gestalte sich die Entwicklung der Umweltpyramide als bedenklich, wie Experte Gerhard Layh erläuterte. Mit Erschrecken hat er festgestellt, dass es immer weniger Vögel und Insekten gibt, weil ihnen die Grundlage entzogen wird. Auf der untersten Stufe der Pyramide stehen die Pflanzen. Doch viele Pflanzen sind vom Aussterben bedroht – durch eine veränderte Bepflanzung des Gartens, in dem anstatt Blumen Kies- und Steinwüsten wachsen, und durch die Landwirtschaft, die zu oft mäht und Pestizide verwendet. Auf der Liste steht beispielsweise das "graufilzige Sonnenröschen" in Burgfelden. Das hat zur Folge, dass Insekten keine Nahrung mehr finden. Weniger Insekten bedeutet für die nächste Stufe, also für Vögel und Fledermäuse, den Entzug ihrer Lebensgrundlage. Das wirkt sich dann auf die nächste Ebene aus, wenn Sperber und Bussard keine Nahrung mehr finden und sich die Lebensbedingungen des Uhu verändern.

Die Umwelt stehe auf der Kippe, darum sei jeder angehalten, Hecken, Büschen, heimische Blumen, aber auch "Unkraut" wie Löwenzahn, Brennnesseln, Breit- und Spitzwegerich eine Heimat zu geben. Layh warnte vor den verheerenden Auswirkungen, wenn der Mensch nicht entgegen steuere, der letztendlich auch der Leidtragende sei.