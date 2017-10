Albstadt Im "wilden Mann" geht es um Slogans

Wer noch Vorschläge einreichen möchte, kann das unter der E-Mail-Adresse kulturstammtisch.albstadt@ googlemail.com tun. Die Slogans sollten dem Muster "Albstadt. Leben. Weit über Normal" oder dem Musterbeispiel "Von der Arbeit zur Loipe in sieben Minuten. In Albstadt ganz normal" entsprechen. Außerdem sollte ein Vorschlag dabei sein, wie man den Slogan bebildern kann. Zum Kulturstammtisch sind alle an Kultur Interessierten und kulturell Aktiven in Albstadt und seiner Umgebung eingeladen.