Albstadt Im Reich der Nixen und Wassermänner

Im "jungen kunstraum" geht es in diesem Jahr "märchenhaft!" zu: noch bis zum 1. Juli 2018. Einmal im Monat ist Familientag, an dem Eltern in Begleitung ihrer Kinder freien Eintritt haben.

Mit der Erzählkünstlerin Sigrid Maute tauchen die Besucher hinab ins märchenhafte Reich der Wasserwesen, besuchen das wundersame Schloss des Wassermanns und erleben seltsame Verwandlungen, etwa im Märchen vom "Fisch Johanan", der von einer Nixe in einen Goldfisch verwandelt wird. Mit dem "Froschkönig" wandeln sie aber auch ins Reich der Bücher. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm zeichneten vor rund 200 Jahren Märchen auf, die zum Teil in Familien – oft mit hugenottischen Wurzeln – erzählt wurden.

So war bei den erzählbegabten Töchtern der Apothekerfamilie Wild im Hessischen um 1810 auch "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich" zu hören. Die Gebrüder Grimm schrieben dieses Märchen – und viele andere – auf und bearbeiteten es noch einmal für die Buchausgabe. So entstand der bekannte Märchenstil der Kinder- und Hausmärchen, die erstmals 1812 erschienen: mit dem Märchen "Der Froschkönig" als Nummer eins.