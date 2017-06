Albstadt Im neuen Biotop schnell Wurzeln geschlagen

Erst seit 2010 wohnen die Eheleute im Pfeffingen, fühlen sich als ehemalige Stadtmenschen aus Solingen in der ländlichen Umgebung aber recht wohl. Michael Herbert Schmitz erblickte am 7. Januar 1947 in Markersdorf bei Chemnitz das Licht der Welt und besuchte dort die Schule, ehe ihn sein beruflicher Weg in den Bereich Straßen- und Tiefbau führte: 38 Jahre lang arbeitete Schmitz im selben Unternehmen, nur unterbrochen von einer vierjährigen Phase bei der Bundeswehr.

Marion Schmitz wurde am 16. September 1948 unter dem Mädchennamen de Lamboy in Solingen geboren, wo sie mit zwei Schwestern aufwuchs. Nach der Schulzeit erlernte sie den Beruf der Hauswirtschafterin, in dem sie – mit Ausnahme der Jahre nach den Geburten ihrer Kinder – bis zur Rente tätig war.

Erstmals gesehen hatten sich die jungen Leute 1965 bei ein Geburtstagsfeier, verloren sich aber wieder aus den Augen. Erst ein halbes Jahr später trafen sie sich zufällig am Karnevals-Samstag beim Tanz in Solingen wieder, wo es spontan funkte und die lange Liebe begann.