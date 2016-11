Albstadt Im Karussell: Tour und Studio

Albstadt-Ebingen. Mit den Kult-Rockern von "Nazareth" kommen am Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr Superstars ins "Tropi" nach Ebingen. Doch auch ihr "Anheizer" kann sich hören lassen: Nach den hoch gelobten und viel beachteten ersten drei Werken "Retribution" von 2012, "Flicker" von 2014 und "Rock ’n’ Roll Welfare" im vergangenen Jahr steht Luke Gasser, der "Mr. Tausendsassa" des Rock, 2017 sogar mit einem Doppelalbum in den Startlöchern. Damit legt der Schweizer Rocker eine Arbeitseinstellung und ein Tempo vor, das ihm heutzutage so rasch niemand nachmacht.

"Wenn man weiß, was man will und wie die eigenen Stücke klingen sollen, dann muss man die Songs im Studio hinterher nicht noch drei Wochen lang abmischen", ist Gasser überzeugt. "Das nimmt nur die ursprüngliche Energie und das Feeling und ist dann kein Rock ’n’ Roll mehr für mich."

Neben dieser klaren Grundeinstellung kommt dem viel begabten Gasser – Musiker, Regisseur, Autor – seine unglaubliche Kreativität zu Gute. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass die "Luke Gasser Band" in den vergangenen Jahren mit internationalen Top Acts wie "Status Quo", "Nazareth" und "Doro" gemeinsam auf Tour war. "Diese Touren haben derart viel Input und Power in die Band gebracht, dass wir anschließend sofort ins Studio gegangen sind und vor Spielfreude gar nicht mehr zu bremsen waren", erklärt Gasser. "Die neuen Songideen sprudelten nur so aus uns heraus. Deshalb war schnell klar, dass das nächste Werk ein Doppelalbum sein wird."