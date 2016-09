Albstadt Im Hufeisen schmücken sich einige mit falschen Federn

Albstadt-Ebingen (mak). Die Stadt Albstadt hat gestern bestätigt, dass dem Gemeindevollzugsdienst zumindest in einem Fall eine kopierte Ausnahmegenehmigung für das Parken im Ebinger untergekommen ist – eine entsprechende Anfrage hat Stadtrat Martin Frohme am Dienstag an die Stadtverwaltung gerichtet: Wie Anwohner ihm gegenüber beklagt hätten, soll derartiger Missbrauch eben kein Einzelfall sein.