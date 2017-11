Albstadt Im Frieden mit dem Leben

Albstadt-Ebingen. Literatur und Kirche – nicht erst seit dem groß gefeierten Reformationsjubiläum in diesem Jahr ist diese Symbiose bekannt. Durch Martin Luthers Bibelübersetzung, die Verbreitung der Heiligen Schrift und die aus der Reformation heraus entstandenen Gründungen von Schulen und Universitäten ist Literatur vom Evangelium nicht mehr zu trennen. Doch ein Literaturgottesdienst zu Bodo Kirchhoffs "Widerfahrnis"?

Die versteckte religiöse Dimension der Geschichte ist zunächst nicht leicht zu finden: Julius Reither, ein pensionierter Verleger, lernt Leonie Palm kennen und unternimmt mit ihr eine Italienreise. Beide sind vom Leben Verletzte; sie trauert um ihre Tochter, die Suizid begannen hat, er kämpft nach Jahrzehnten immer noch damit, seine schwangere Freundin einst sitzengelassen zu haben. Die späte Liebe empfinden beide als Gnade, auch wenn der Liebesgeschichte kein Happy End vergönnt ist. Jedenfalls keines im klassischen Sinne: Das Paar kann aufgrund der todbringenden Krankheit der Frau nicht zusammenbleiben, und dennoch hat sich vieles im Leben der beiden gewandelt.

Reither lernt auf der Fahrt nämlich auch eine nigerianische Flüchtlingsfamilie kennen, freundet sich mit dem Vater an, verspricht der Familie Hilfe – und lernt so, dass die Erfahrung des Erbarmens nicht nur in der Liebe, sondern auch in der Freundschaft, in Barmherzigkeit gegenüber anderen, zu finden ist. Auch in manch anderen Situationen und Personen der Geschichte kommt Gott Reither nahe.