Albstadt IG Metall will den Druck erhöhen

Albstadt-Tailfingen. Im Vorfeld der dritten Tarifverhandlungsrunde in der Textilindustrie haben am Dienstag Beschäftigte der Firma Karl Conzelmann in Albstadt für eine Stunde die Arbeit niedergelegt. Mit diesem und anderen Warnstreiks will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und sie veranlassen, ein verbessertes Angebot zu machen. Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer zwölfmonatigen Laufzeit sowie eine Fortführung der Altersteilzeit zu verbesserten Konditionen.