Albstadt IG Metall erneut mit mehr Mitgliedern

Michael Föst, Zweiter Bevollmächtigter, erinnerte an die Organisationswahlen zu Beginn des Jahres, bei dem ein neuer Ortsvorstand, neue Tarifkommissionen und auch neue Delegierte gewählt wurden. Die IG Metall habe nicht nur in der Metall- und Elektroindustrie Entgelterhöhungen durchsetzen können, sondern auch bei den Textilen Diensten und im Bereich von Holz- und Kunststoff. Der einzige Betrieb, der keine Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten durchgeführt habe, sei Elco in Hechingen.

Der "Dank" für den Verzicht der Mitarbeiter

Scharf kritisierte Wadehn auch den Austritt der Firma WEG in Balingen aus dem Arbeitgeberverband. Dies sei wohl der Dank dafür gewesen, dass die Belegschaft im Jahr 2013 auf die Hälfte des Weihnachtsgeldes verzichtet habe, um dem Betrieb zu helfen.