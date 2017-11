Albstadt Hymne auf das Leben und die Liebe

Albstadt-Ebingen. Der Arbeitskreis Chambéry erfuhr großes Lob für sein kulinarisches Angebot. Martine Schlosser, Leiterin des deutschsprachigen Lesekreises in Chambéry, hob die Wichtigkeit des Lesens hervor. In Frankreich werden nach ihren Worten in Haftanstalten, Altenheimen und anderen sozialen Einrichtungen Lesungen gehalten. Moderator Ralf Keppler führte durchden Abend.

Vom Klima in Spanien und von einem Song ist der Autor inspiriert

Mit dem Lied "Mr. Bojangles" wurden die Gäste auf überraschende Art im Saal des Bildungszentrum auf das Werk "Warten auf Bojangles" von Olivier Bourdeaut eingestimmt. Wer ist der Autor? Seine strengen Eltern und seine "raue" Schulzeit und vor allem ein Leben ohne Fernseher stellten ihn vor die Wahl: "Langeweile oder Lesen". Beides sei gut für Kinder, so der Bestseller-Autor. Er entschied sich für das Lesen und fing an zu schreiben. Er tauschte den kalten Winter in Paris gegen das warme Klima in Spanien und wurde nach eigenen Angaben davon derart angeregt, dass er sein Buch in sieben Wochen geschrieben habe. Inspiriert habe ihn kurz zuvor das Lied "Bojangles" von Nina Simon. Was mit viel Quatsch beginnt, bekommt nach und nach immer mehr Struktur. Er sehe sich bei den zehn Prozent der Träumer, der Fantasie-Ent- oder Verrückten, sagte Bourdeaut: "Manche Leute werden niemals verrückt, was für ein schreckliches Leben."