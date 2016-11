Albstadt Hundeadel von Leibgarden und Eselsburgen

Nach der Wesensprobe ging es zur Fährtenarbeit ins Gelände. In der FH1 startete Alexander Schurer mit Jack, und die FH2-Prüfung machten Tasso Weber mit Enox vom wilden Süden und Horst Renz mit seiner Vlocke von der Eselsburg. Fährtenleger waren im IPO-Bereich Waldemar Sternkopf und im FH-Bereich Frank Hildebrand.

Danach machten Darinka und Oliver Rentschler einen mehrseitigen Sachkundetest, den sie bestanden.

Anschließend wurde die Sparte Unterordnung geprüft. In der Sparte IPO2 starteten Herbert Krüger mit Fiska von der Leibgarde und Yvonne Sattler mit ihrem Wotan’s Balko. Die UPR1-Prüfung legte Markus Thamm mit Sandy ab. Die IPO3 absolvierten Jürgen Mannhardt mit Gismo vom Mittenhauser Hof und Herbert Krüger mit Dakota von der Leibgarde. Nach der Mittagspause folgte dann die Prüfung im Schutzdienst. Schutzdiensthelfer war zum ersten Mal Alexander Schurer, der auch ein Lob vom Leistungsrichter erhielt, er solle so weiter machen, da Nachwuchs in dieser Sportart nicht mehr all zu oft zu sehen sei.