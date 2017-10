Albstadt Hund und Herrchen stellen ihr Können unter Beweis

Bei verschiedenen Aufgabenstellungen traten die Hund-Mensch-Teams an. Der Leistungsrichter des SV Jürgen Armbruster überzeugte sich vom hohen Ausbildungsstand der Teams in den Bereichen Unterordnung, Fährte und Schutzdienst. Bei der Fährtenprüfung 1 ist eine Fährte von 1200 Schritten, die bereits drei Stunden alt ist und die von neueren Verleitungsfährten gekreuzt wird, auszuarbeiten. Auf der Fährte sind vier Gegenstände anzuzeigen. Diese Aufgabe meisterte Erwin Heppe mit seinem Nailo an diesem Tage am besten. Im Rahmen der Begleithundeprüfung wurde zwei Mensch-Hund-Teams bestätigt, dass sie sich sicher aufeinander verlassen können und dass von ihnen keine Gefahr in der Öffentlichkeit ausgeht. Es bestanden diese Prüfung Waldemar Sternkopf mit seinem Deutschen Schäferhund Ypsilon und Roland Gutbrod mit seinem Belgischen Schäferhund Studebaker’s Moro.

Bei der abschließenden Siegerehrung gratulierte der Vorsitzende Jürgen Mannhardt allen Teilnehmern zu ihren guten Leistungen. Er bedankte sich bei dem souveränen Leistungsrichter Jürgen Armbruster, den Fährtenlegern Armin Schick und Birgit Roth und dem Helfer im Schutzdienst Alexander Schurer für die faire und sportliche Unterstützung der Herbstprüfung. Ein besonderer Dank ging an die Schriftführerin Yvonne Sattler, der er auch gleichzeitig zur bestandenen IPO2-Prüfung, der zweithöchsten Prüfungsstufe, gratulierte. Die theoretische Sachkundeprüfung, eine Art "Hundeführerschein", absolvierten Michaela und Armin Schick mit Bravour.

Bei der kommenden Frühjahrsprüfung, die auf Juni 2018 angesetzt ist, wünscht sich der Vorsitzende Jürgen Mannhardt ein noch größeres Teilnehmerfeld und motivierte die Besucher der Veranstaltung, sich im nächsten halben Jahr auf die entsprechende weiterführende Prüfung vorzubereiten.