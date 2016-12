Albstadt-Tailfingen. Ein neunjähriger Junge ist im Bereich eines Drogeriemarktes in der Oberen Bachstraße von einem schwarzen Hund – laut Polizei eventuell einem Rottweiler – in den linken Arm gebissen und dabei leicht verletzt worden. Das Ganze ereignete sich am Samstagmittag gegen 12 Uhr. Nun bittet die Polizei um Hinweise zum Hundebesitzer, der den Hund an der Leine geführt hatte. Dieser war zusammen mit einer Frau, die ebenfalls einen Hund an der Leine führte, unterwegs. Von Zeugen wird das Paar als etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, südländisch, mit eventuell italienischer Abstammung beschrieben. Der Mann habe dunkle Haare, die etwas korpulent wirkende Frau blonde Haare. Beide entfernten sich nach dem Vorfall, ohne sich um den leicht verletzten Jungen zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/95 5-0 entgegen.