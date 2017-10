Albstadt Humoriges auf Schwäbisch

Längst zum Klassiker avanciert ist die Erkennungsmelodie: In "Wir sind die schrillen Fehlaperlen" gaben die Damen ihre musikalische Visitenkarte ab, und zwar im Cowgirl-Look; in ihrem Italien-Musical gingen sie auf Männersuche – bei Amazon gibt’s ja keine. Als es darum ging, wie man den richtigen Mann fürs Leben findet, hatte Ferdie eine Weisheit: "Partnersuche ist wie der Blick in den Kühlschrank: Man nimmt, was einen anmacht, und nicht, was zuerst weg muss." Natürlich durfte auch das Lied, das den Ruhm der Schrillen Fehlaperlen begründete, nicht fehlen: "Aber mir roicht’s, wenn i woiß, dass i kennt, wenn i wett, und i dät, was i kännt, wenn des wär, was i wett" – dabei sang das Publikum zur Freude des Quintetts lauthals mit.