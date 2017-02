Albstadt Hotel soll am Güterbahnhof entstehen

Wie der Regionalverband in seiner Beschlussvorlage feststellt, ist für die "Ausfädelung" der Talgangbahn eine "neue Variante" erforderlich und auch vorgesehen. Berührungs- und Kreuzungskonflikte mit dem Straßenverkehr sollen dabei so weit wie möglich vermieden werden. Die positive Stellungnahme des Verbands wurde vom Ausschuss gutgeheißen, der Antrag ohne Diskussion "durchgewinkt". Wie Baubürgermeister Udo Hollauer gestern gegenüber dem Schwarzwälder Boten betonte, ist die Option, das seit langem angestrebte Hotelbauprojekt auf dem heutigen Parkplatz zwischen Poststraße und Bahnlinie zu verwirklichen, nur eine von mehreren, die derzeit geprüft werden. Noch sei alles in der Schwebe.