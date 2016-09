Albstadt Hochschule bleibt "familiengerecht"

Die Re-Auditierung fand zwischen November 2015 und Frühjahr 2016 statt. Angebote wurden dabei geprüft, zahlreiche Interviews mit Mitarbeitern, Führungskräften und Studierenden geführt und neue Ziele vereinbart. In Albstadt und Sigmaringen können rund 3500 Studierende und 270 Beschäftigte von Maßnahmen profitieren, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Studium erleichtern sollen. Das Angebot umfasst flexible Arbeitszeiten (ohne Rahmenarbeitszeit), die Möglichkeit, einen Teil der Arbeitszeit zu Hause zu erbringen sowie eine Ferienbetreuung in Kooperation mit der Stadt Sigmaringen.

Studierende mit Familienpflichten werden durch individuelle Beratungen bei ihrer Studienorganisation unterstützt und zeitliche Einschränkungen bei Terminen für Projekte und Präsentationen berücksichtigt. Kinder von Studierenden dürfen zudem in der Mensa kostenfrei essen.

In Zukunft wird auch das Thema Pflege verstärkt in den Vordergrund treten. Infoveranstaltungen, eine individuelle Beratung, Informationsmappen sowie eine Pflegenotfall-Mailadresse sollen Betroffene unterstützen. Die geplanten Maßnahmen sind in einer Zielvereinbarung verankert.