Albstadt Historische Fäden laufen zusammen

Auch andere dürfen daran mitschreiben

Während Stauß seine Rechercheergebnisse zur Verfügung stellte, kümmerte sich Computerfachmann Domian um Textgestaltung, Bebilderung und Druckaufbereitung. Wer die Chronik erwerben will, kann sie direkt bei ihm bestellen unter Telefon 07431/52 8 12 oder der E-Mail-Adresse webpro-office­@­gmx.de – und noch mehr: Die beiden Autoren freuen sich über weitere Informationen, um sie in das Werk einzubinden. Zwar haben sie in Büchern und auch im Internet viele geschichtliche Daten, auch aus Ebingen selbst, gefunden – nach oben sind allerdings keine Grenzen gesetzt. Ein paar Erweiterungen haben die Autoren auch bereits eingefügt: Zur offiziellen Veröffentlichung erscheint die Chronik bereits in Auflage "E".

Wer sich die zehn Euro für den Kauf des geschichtlichen Kompendiums, erhältlich auch in den Ebinger Buchhandlungen, sparen will, kann auch im Internet alle Seiten einsehen: Auf der Seite www.webpro-office.de hat Domian einen Link zur "Chronologie Ebingen" gesetzt. Den Anspruch, ein wissenschaftliches Werk geschrieben zu haben, erheben Stauß und Domian nicht, stehen aber dennoch für die Fakten gerade und wollen ansonsten ihre Leser ermuntern, herauszufinden, was anderswo auf der Welt passiert ist, während in Ebingen Meilensteine der Stadtgeschichte gesetzt wurden – oder in jenen Jahren, mit denen die Leser selbst persönliche Erinnerungen verbinden. Für Günther Domian war die Zeit des Zweiten Weltkrieges am interessantesten, "weil ich schon auf der Welt war". Von Berlin über Dänemark und Biberach hatte es ihn im Alter von sechs Jahren nach Benzingen verschlagen. Heute profitieren sein Freund Alfred Stauß und alle künftigen Leser der Chronik davon. 76 Seiten ist sie dick – und soll noch dicker werden.

Die Chronik ist in der Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten, Marktstraße 30, 72458 Albstadt-Ebingen, zu den üblichen Öffnungszeiten einzusehen. Ein Bestellformular liegt dort ebenfalls aus.