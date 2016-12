Albstadt Hirnau kommt doch früher

Das Ergebnis der Prüfung: Die Lautlinger Straße, die unterhalb des badkaps in die heutige B 463 mündet, soll ohnehin nach dem Bau der neuen Ortsumgehung in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie und hinauf ins neue Gewerbegebiet geführt werden – das kann auch schon früher geschehen. Das Areal wird im Norden durch den Geländesprung oberhalb des Ebinger Tals und im Westen durch Meßstetter Tal und Talbach begrenzt; dort könnten die ersten Betriebe des neuen Gewerbegebiets angesiedelt werden. In drei Jahren, wenn alles nach Plan läuft.

Doch wer bezahlt die neue Straße samt Brücke? Die Verbindungsstraße zwischen alter und neuer Bundesstraße müsste der Bund finanzieren, für die Erschließungsstraßen der Albstädter Gewerbegebiete ist er unzuständig. Udo Hollauer spekuliert allerdings darauf, dass die Stadt, wenn sie denn in Vorleistung geht, die Baukosten mit anderen, beim Bau der Ortsumgehung anfallenden verrechnen kann, die laut Vertrag sie übernehmen müsste.

Nicht alle Gemeinderäte waren von dem Ansinnen der Stadt begeistert. Harald Lögler von den Grünen äußerte Zweifel daran, dass die Erschließungskosten umgelegt werden könnten, und rechnet mit einem Kostenanstieg – die veranschlagten 2,5 Millionen Euro würden wohl nicht ausreichen. Außerdem monierte er, dass die neue Lautlinger Ortsumgehung direkt durch das Gebiet führen werde – "wir verlieren mehrere Hektar!" Außerdem forderte er, dieses Filetstück von einem Gewerbegebiet für "Firmen mit Substanz" zu reservieren. Der Aufstellungsbeschluss wurde mehrheitlich gefasst.