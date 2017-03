Albstadt HipHop statt Fontane

Albstadt-Onstmettingen. Unterricht der besonderen Art haben die Schüler der Schillerschule bei einem HipHop-Projekt geboten bekommen: Der Reutlinger Rapper Claudio Rizzo alias CLaKing stattete ihnen einen Besuch ab und zeigte ihnen einen Nachmittag lang, wie man Rap-Texte schreibt und vertont. Mit Fragen wie: "Was sind eure Wünsche? oder "Was möchtet ihr einmal erreichen?" stieg er in das Projekt ein. Erste Aufgabe war es, einen mehrzeiligen Text zum Thema "Wünsche" zu schreiben und sie in Gruppen zu einem Text zusammenzuführen.