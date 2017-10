Albstadt Hilfsorganisationen üben erstmals mit Maltesern

So wurden gegen 19.15 Uhr die Kräfte zu einem Brand im Putzmittellager des Seniorenzentrums gerufen. Außerdem wurde angenommen, dass sich zwei Personen im Möbellager, weitere zwei in den Umkleiden und zwei schwerverletzte in unmittelbarer Nähe zum Feuer aufhielten. Der Brand wurde mit Blickdichtem Rauch im Gebäude simuliert, dass die Arbeit für die Retter erschwerte.

Während der Übung kam es zu Schwierigkeiten mit dem mobilen Rauchverschluss. Dieser wies einen unvorhersehbaren Defekt auf, erklärte Daus. Dennoch gelang es den Einsatzkräften den Rauch im abgegrenzten Bereich mit Druckluft zurückzuhalten. Hintergrund dessen ist es, dass sich der Rauch nicht auf die anderen Bereiche des Gebäudes ausweitet und die älteren, teils bettlägerigen Menschen im Gebäude belassen werden können.

Das DRK um Tim Maier und der Malteser Hilfsdienst mit Wachenleiter Thomas Linhart versorgten die verletzten im freien und verbrachten sie in die Rettungswägen. Auch hier konnte das Verhalten der Einsatzkräfte nur gelobt werden: „Es gab keine Fehler, alles lief gut und wir sind zufrieden“ erklärte die Übungsleitung.