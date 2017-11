Einen Ausflug ins badische Lahr haben die Mitglieder der Herzgruppe Albstadt anlässlich von deren 20-Jährigem Bestehen unternommen. Auf dem Hinweg besuchten sie die Dorotheenhütte in Wolfach und lernten das Glasbläserhandwerk kennen; nach der Ankunft in Lahr aßen sie zu Mittag und besuchten dann die "Chrysan­thema", die große Blumenausstellung, die alljährlich in Lahrs Innenstadt über die Bühne geht – über 10 000 Chrysanthemen und Blumenarrangements zierten die historischen Gebäude. Die Albstädter waren beeindruckt von der Farbenpracht und nahmen viele Eindrücke mit nach Hause.