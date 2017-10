Albstadt Herr Ost plaudert aus dem Nähkästchen

Albstadt-Lautlingen. Sein Name ist Ost, Friedhelm Ost. Als ZDF-Journalist hat er das Magazin "WiSo" erfunden, später das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung geleitet, war Staatssekretär, wirtschaftspolitischer Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl und von 1990 bis 2002 Bundestagsabgeordneter. Heute ist Friedhelm Ost, der aus dem tiefen Westen, aus Castrop-Rauxel, stammt, "ambulanter Reisender in Sachen Wiedervereinigung" und hat als solcher im Stauffenberg-Schloss am Tag der Deutschen Einheit davon erzählt, wie das damals so war.

Zum Beispiel beim Besuch Erich Honeckers 1987 in Bonn, als Helmut Kohl dem "Verbrecher", wie er den DDR-Staatsratsvorsitzenden einmal genannt habe, "alles um die Ohren gehauen hat" und die Nation dank Fernseh-Liveübertragung des Kanzlers Tischrede mithören konnte. Oder 1988, als Ost mit Kohl privat nach Dresden reiste, für diesen die "Wiege des deutschen Fußballs", und Stasi-Mitarbeiter, "getarnt als Jogger und Ähnliches, "Menschen von uns fernhalten" sollten. Beim Besuch der Semper-Oper hätten ihnen die Leute trotzdem Zettel zugesteckt, teils "aus Programmheften herausgerissen", mit der Aufschrift: "Ich will ausreisen." Heute erinnert sich Ost, der mit "ganz ausgebeulten Taschen" die Oper verlassen hatte, an die "teuerste Reise meines Lebens": Für 2,4 Millionen D-Mark habe die Bundesregierung danach DDR-Bürger freigekauft.

Er erzählt von US-Präsident Ronald Reagan, der immer genau hatte wissen wollen, "wie das so läuft" in einem eingemauerten Land, vom Besuch mit Kohl in Moskau bei Generalsekretär Michail Gorbatschow, den sie 1988 für eine Maueröffnung gewinnen wollten. Gorbatschow sei wütend geworden, so Ost, und habe geschrien: "Darüber sprechen wir nicht mal in 1000 Jahren." Niemand habe damals geglaubt, dass die deutsche Wiedervereinigung nur zwei Jahre entfernt sein könnte.