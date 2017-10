Der Albverein Pfeffingen hat einen Ausflug in die Ortenau unternommen, genauer: in den Weinort Durbach. Vom Festplatz aus ging es durch die Weinberge hoch hinauf zum Schloss Staufenberg, von wo sich ein spektakulärer Ausblick in alle Himmelsrichtungen bot. Wer den langen Anstieg scheute, nahm den kürzeren Weg von der Brandstetter Kapelle aus. Beim Herbstfest auf dem Schloss stärkten sich alle, bevor es auf dem Premiumwanderweg Durbacher Weinpanorama wieder zurück ins Tal ging. Im Hummelswälder Hof bei Oberkirch klang der Tag aus. Foto: Albverein