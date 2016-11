Albstadt Helmut Gonsers Vater war Vater des Booms

Albstadt-Laufen. Der Einladung zum Familiennachmittag sind – einmal mehr – zahlreiche Mitglieder des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Laufen, gefolgt, um Erinnerungen an zurückliegende Ereignisse des vergangenen Jahres aufzufrischen und treue Wanderfreunde auszuzeichnen. Im Musiksaal der Turn- und Festhalle servierte Vertrauensmann Walter Glück den Gästen, die außerdem Kaffee und Kuchen genossen, imposante Luftaufnahmen von Laufen und der näheren Umgebung, bevor er treue Mitglieder auszeichnete: Seit 50 Jahren gehört Helmut Gonser zur großen Albvereinsfamilie und er war in den ersten Jahrzehnten immer kräftig mitgewandert, stand doch sein Vater Helmut senior von 1973 bis Anfang der 1980-er Jahre der Ortsgruppe vor. In diese Zeit fiel laut Glück das "Wiedererwachen des Ortsvereines" – die Sommerfeste und Waldweihnachten hatten damals ihren Ursprung. Darüber hinaus stieg die Zahl der Mitglieder rasant an, und so stieß auch Otto Schlegel 1976 zum Albverein und kann nun auf eine 40-jährige Vereinszugehörigkeit blicken. Beide Jubilare erhielten von Ausschussmitglied Ingrid Beck Ehrennadeln samt Urkunde und Weinpräsent.