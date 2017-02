Albstadt Helfende Hände und schöne Melodien

"Dieser Augenblick, er ist mein", sang der fünfstimmige Chor in Begleitung des Klaviers beim leidenschaftlichen Werk "Gabriellas Lied" von Stefan Nilsson. Die stimmgewaltige Interpretation brachte die Sehnsucht nach dem Kontakt mit Gott perfekt zum Ausdruck, sorgte bereits zu Beginn des Konzerts für Atmosphäre in den Besucherreihen.

Die beeindruckende Akustik in der Tailfinger Kirche St. Elisabeth tat ihr Übriges zum harmonischen Gesamteindruck des Konzerterlebnisses. Zudem waren unter anderem Stücke von Carl Philipp Emanuel Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Josef Gabriel Rheinberger Teil des umfangreichen Spektrums. Ergänzt wurden sie von virtuos-emotionalen Stücken wie "The Prayer" von Ernest Bloch für das Solo-Cello und Kammerorchester sowie Zwischenmusiken gespielt vom Blechbläserensemble. Hervorzuheben ist zudem die Leistung der Solistin Rabea Kramp, deren glockenklare Sopranstimme für ehrfürchtiges Raunen in den Zuschauerrängen sorgte. Mit "O Wunder, Gott hat uns erhört!" besang Kramps engelsgleiche Lobhymne die dramatische Begegnung des Propheten Moses mit dem Herrn.

Den Höhepunkt des Zusammenspiels bildete eine Neukomposition des Dirigenten Dieter Preuß unter dem Titel "Die Bekehrung des Saulus". Neben Kramps Sopranstimme waren die expressiven Bariton-Klänge des Solisten Zoltan Gal sowie der Chor und das Orchester Teil des Meisterwerks. Mit seinem Arrangement gelang es Preuß, das Motiv der Erlösung musikalisch in dramatischer Weise aufzugreifen.

Die klaren Melodien, die durch Bibelzitate abgerundet wurden, erfüllten die Kirche noch lange nach dem Verstummen des letzten Tons. Hinter jenen virtuosen Klängen verbargen sich nicht ausschließlich musikalische Intentionen, sondern auch humanistische Anliegen. Die 2004 gegründete Chorgemeinschaft "Adventus Domini" setzt sich aktiv für die Förderung sozialer Projekte ein. Derzeit fließen die Spenden der Benefizkonzerte in das Hilfsprojekt "Arm of Help", das sich für nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe in Myanmar engagiert. Das Projekt hat Deborah Preuß, die Tochter des Chorleiters, wegen der Jahrhundertflut ins Leben gerufen. Die Überschwemmungen 2015 zerstörten vor allem Schulgebäude und begruben Reisfelder unter meterdicken Schlammschichten. "Wir sind ein junges Team, das sich für Bildung in Myanmar stark macht", begründete Deborah Preuß das Engagement in einer Filmpräsentation. Sie bereiste das Land mehrfach im Rahmen ihrer humanistischen Hilfe.

Die Zuschauer würdigten die Leistung der Musiker mit einem lang anhaltenden Applaus. Anstelle der klassischen Zugabe wurden sie dafür mit einem selbst komponierten Segenslied belohnt.