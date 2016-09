Albstadt Helfen auf die bayerische Art

Ein ganz ungewohnter Reiz fürs Ohr: Profi aus Bulgarien lässt die Gâdulka erklingen

Der Erlös des gesamten Abends, an dem Ivan Moronov, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und früherer Berufsmusiker, außerdem die "Gâdulka", eine bulgarische Version der Geige, spielt, kommt je zur Hälfte der Bulgarienhilfe und dem Club Handicap zugute, die damit Wichtiges vorhaben: "Wir wollen mit unserem Anteil den 16-jährigen Pressian unterstützen", sagt Jürgen Müller, dem der Junge aus ärmsten Verhältnissen seit Jahren am Herzen liegt. Pressian leidet unter Muskelschwund, und das Geld wird dringend benötigt, um die Krankenhauskosten für ihn zu tragen.

Am 17. Oktober will Jürgen Müller nach Bulgarien reisen, um es zu überbringen und sich um Pressian und andere Kinder zu kümmern. "Jeder Besuch der Vertreter des Vereins ist für unsere Schule ein wahres Fest, weil mit der Spende Lernmaterialien, Lehrbücher, Bücher für Kinder, Spielzeug und Lebensmittel angeschafft werden können", schreibt Martin Kotsev, Direktor der Hilfsschule Ivan Vazov in Novo Selo. "Für uns ist das ein Ausdruck Ihrer hohen Menschlichkeit, mit der Sie Gegenwart und Zukunft der Kinder verbessern."

Laufende Projekte für Menschen mit und ohne Behinderung finanziert der Club Handicap, der in Albstadt und Umgebung für Inklusion steht wie wohl niemand sonst, mit seinem Anteil. Welches Handicap jemand hat, spielt keine Rolle, wenn die Mitglieder gemeinsam Sport treiben, Ausflüge unternehmen, spielen oder feiern.

Wie wichtig der Club für die Mitglieder ist, hat erst im Juni wieder die Teilnahme an den "Special Olympics" gezeigt, bei denen Schwimmer des Clubs angetreten und mit gestärktem Selbstvertrauen zurückgekehrt sind.

Eintrittskarten: gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Buchhandlung Grotz in der Sonnenstraße in Ebingen, beim Club Handicap und der Bulgarienhilfe. Infos im Internet unter www.club-handicap-albstadt.de und www. bulgarienhilfe-albstadt.de.